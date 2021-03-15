دول أوروبية تدخل على خط إنتاج لقاح سبوتنيك الروسي

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنه جرى التوصل لاتفاقيات لإنتاج لقاح "سبوتنيك - V" الروسي في عدة دول أوروبية.

من جهة ثانية قالت وكالة الدواء الدنمركية إن امرأة دنمركية عمرها 60 عاما توفيت جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترا زينيكا المضاد لكوفيد-19 ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا".

وقالت إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف بحسب "رويترز".

وأضافت أن حالات قليلة مشابهة ظهرت في النرويج وفي قاعدة بيانات هيئة الدواء الأوروبية عن الأعراض الجانبية للقاح.

وأوضحت وكالة الدواء الدنمركية في بيان في وقت متأخر من مساء الأحد "كان المسار غير المعتاد للمرض قبل الوفاة هو ما أثار رد وكالة الدواء الدنمركية".

وقالت النرويج السبت إن ثلاثة أشخاص، كلهم دون الخمسين عاما، تلقوا لقاح أسترا زينيكا جرى علاجهم في مستشفى من نزيف وجلطات وانخفاض في عدد صفائح الدم وهي ما وصفته السلطات الطبية بأنها "أعراض غريبة".

وقالت الدنمرك والنرويج وأيسلندا الأسبوع الماضي إنها ستوقف استخدام لقاح أسترا زينيكا.

وكانت برامج التطعيم الأوروبية قد شهدت ارتباكا في الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت أن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترا زينيكا أصيبوا بجلطات دموية.

وقالت وكالة الدواء الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم وكررت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي أيضا يوم الجمعة.

ويوم الأحد قالت شركة أسترا زينيكا إن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.