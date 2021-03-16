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بايدن" يبدأ جولة ترويجية لحزمة الـ 1.9 تريليون دولار

أميركا وبايدن

بايدن" يبدأ جولة ترويجية لحزمة الـ 1.9 تريليون دولار

تتضمن تقديم 1400 دولار لغالبية الأميركيين

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دبي - العربية.نت

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بدأ الرئيس الأميركي جو بايدن حملة ترويجية لحزمة الدعم الاقتصادي التي وقع عليها الأسبوع الماضي، والبالغة 1.9 تريليون دولار.

وتتضمن الحزمة تقديم 1400 دولار كإعانات مباشرة لغالبية الأميركيين، و350 مليار دولار مساعدات للهيئات وحكومات الولايات.

وقال بايدن إن إدارته تستهدف توصيل 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، و100 مليون دفعة من الإعانات خلال الأيام العشرة المقبلة.

وتضم الحملة نائبة الرئيس كامالا هاريس والسيدة الأولى جيل بايدن، حيث ستزوران عددا من الولايات، للتعريف بالمساعدات التي تقدمها الحزمة للمواطنين، في إطار الجولة التي تم تسميتها "Help Is Here Tour" .

من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ما زال ملتزما بتعهده عدم زيادة الضرائب على الأفراد الذين يقل دخلهم السنوي عن 400 ألف دولار.

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