الأجانب يملكون أكثر من 7 تريليونات دولار من ديون أميركا الحكومية

يمتلك الأجانب أكثر من 7 تريليونات دولار من الديون السيادية الأميركية، وذلك حتى نهاية يناير الماضي، وهذا يمثل 33.4% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع للولايات المتحدة خلال عام 2020، وفقا لحسابات العربية.نت.

ومن المتوقع أن يفقد الناتج المحلي للولايات المتحدة خلال عام 2020 نحو 500.6 مليار دولار، ليصل إلى 20.93 تريليون دولار، وفقا للبيانات الرسمية الأميركية.

وأظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية صدرت، أمس الاثنين، أن الحيازات الأجنبية في سندات الخزانة الأميركية ارتفعت للشهر الثاني على التوالي في يناير كانون الثاني.



وبلغت حيازات المستثمرين الأجانب 7.119 تريليون دولار في يناير، ارتفاعا من 7.07 تريليون دولار في الشهر السابق.

وزادت حيازات اليابان، أكبر حائز غير أميركي لسندات الخزانة، إلى 1.276 تريليون دولار في يناير من 1.251 تريليون دولار في ديسمبر كانون الأول 2020 .