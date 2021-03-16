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الطقس القاسي يضغط على مبيعات التجزئة الأميركية

مبيعات التجزئة
مبيعات التجزئة
اقتصاد أميركا

الطقس القاسي يضغط على مبيعات التجزئة الأميركية

وزارة التجارة: المبيعات تراجعت 3% الشهر الماضي

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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تراجعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع بشكل طفيف في فبراير وسط طقس شديد البرودة في جميع أنحاء البلاد، غير أنه من المحتمل حدوث تعاف مع صرف الحكومة دفعة أخرى من أموال المساعدات المرتبطة بالجائحة للأسر التي أغلبها من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط.

وقالت وزارة التجارة الثلاثاء إن مبيعات التجزئة تراجعت على أساس معدل في ضوء العوامل الموسمية 3% الشهر الماضي. وروجعت بيانات يناير بالزيادة بما يظهر انتعاش المبيعات 7.6% بدلا من 5.3% في القراءة السابقة. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع قطاع التجزئة 0.5% في فبراير.

اجتاح طقس بارد غير معتاد البلاد في فبراير، إذ ضربت عواصف ثلجية ولاية تكساس وأجزاء أخرى من المنطقة الجنوبية مما أودى بحياة عدد من الأشخاص.

ويعكس الانخفاض في المبيعات الشهر الماضي أيضا انحسار الدعم الناجم عن لصرف مدفوعات للأسر بقيمة 600 دولار لمرة واحدة في إطار حزمة التحفيز المالي الإضافي بحوالي 900 مليار دولار التي تمت الموافقة عليها في أواخر ديسمبر، إضافة إلى إرجاء مدفوعات ضرائب.

وباستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، انخفضت مبيعات التجزئة 3.5% الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالزيادة عند 8.7% في يناير.

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