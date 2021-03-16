شروط إعفاء الأمتعة الشخصية من رسوم الجمارك في السعودية

قالت الجمارك السعودية، إن الأمتعة الشخصية الجديدة للمسافر تُعفى من الرسوم الجمركية بشرط ألا تتجاوز قيمتها 3000 ريال.

جاء ذلك رداً على تساؤل على الحساب الرسمي لخدمة عملاء الجمارك السعودية على موقع التواصل "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

وأضافت أن الشحنات الشخصية تعفى من الرسوم الجمركية في حال كان إجمالي قيمة المشتريات أقل من 1000 ريال (تشمل قيمة البضاعة وأجور الشحن).

وذكرت الجمارك السعودية، أن السلع المستوردة تفرض عليها 15% ضريبة القيمة المضافة.

بشأن المبتعثين قالت الجمارك، إن المبتعث بالخارج يستحق الإعفاء من الرسوم الجمركية بعد انتهاء البعثة أو انتهاء العمل بالخارج بعد تقديم ما يثبت ذلك، ويكون الإعفاء للأثاث المنزلي والأمتعة الشخصية المستعملة.

ورداً على تساؤل مواطن بشأن استيراد سيارة من الإمارات، أوضحت الجمارك السعودية، أن آخر سنة صنع يُسمح بدخولها 2016 على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما أن الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة 15%.

وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تضاف على قيمة السلع المستوردة من دول الخليج بنسبة 15% بالإضافة إلى رسوم الشحن ورسوم الجمارك وأي رسوم أخرى، وذلك إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمات الإلكترونية بين دول الخليج.

وفي سياق متصل، أوضحت الجمارك السعودية أن المدة النظامية لبقاء المركبة الأجنبية هي 3 أشهر، وعند تجاوز هذه المدة تفرض غرامة قدرها 20 ريال عن كل يوم تأخير بما لا يتجاوز 10%.