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الكويت: لم نرصد حالات وفاة مرتبطة بلقاحات كورونا

لقاح كورونا
جرعات لقاح كورونا
لقاح كورونا

الكويت: لم نرصد حالات وفاة مرتبطة بلقاحات كورونا

خبراء منظمة الصحة يؤكدون فعالية جونسون آند جونسون ضد تحورات الفيروس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الصحة الكويتية، إنها لم ترصد أي حالات تجلط دم أو وفاة مرتبطة بلقاحات كورونا.

وأكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم الشركة المصنعة للعقاقير "كاتالانت" الأميركية، التوسع في إنتاج لقاحها "جونسون آند جونسون" في أوروبا.

كما أعلنت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، أنها لم ترصد حالات تجلط أو تخثر الدم بسبب لقاحات كورونا المتوفرة في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية، أكدت أن تعليق دول أوروبية للقاح أسترازينيكا يأتي كخطوة احترازية للتأكد من فعاليته.

وأعلنت الصحة السعودية الأحد الماضي، أنها لم تعلق استخدام أي لقاح معتمد سابقاً. كما ذكرت أن لقاح أسترازينيكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده.

إلى ذلك، كشفت عن تخطي إجمالي عدد الجرعات الموزعة من لقاحات كورونا حاجز مليوني جرعة في المملكة.

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وتؤكد هذه الخطوات تكامل استعدادات الوزارة وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على اللقاح.

يشار إلى أن وزارة الصحة في السعودية، توسعت في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها.

وشهدت تلك المراكز إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

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