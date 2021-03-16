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هيئة السوق: الإفصاح الإلكتروني عن موجودات المتوفى يرتفع 755% بـ2020

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هيئة السوق المالية السعودية
سوق السعودية

هيئة السوق: الإفصاح الإلكتروني عن موجودات المتوفى يرتفع 755% بـ2020

مع إطلاق الخدمة الإلكترونية منتصف مايو 2019

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دبي - العربية.نت

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كشفت هيئة السوق المالية السعودية عن تلقي 2,924 طلباً خلال العام الماضي عبر الخدمة الإلكترونية للإفصاح عن الموجودات الاستثمارية للمتوفى التي أطلقتها في منتصف مايو 2019.

وقالت الهيئة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن معدل الطلبات السنوية التي كانت ترد للهيئة قبل إطلاق هذه الخدمة من خلال الحضور الشخصي لمقر الهيئة بلغ 342 طلباً، وبذلك ارتفع معدل ورود هذه الطلبات بنسبة بلغت نحو 755% خلال عام 2020 مقارنةً بمعدل الطلبات السنوية الواردة قبل إطلاق هذه الخدمة.

وتتيح هذه الخدمة للورثة أو وكيلهم الشرعي الاطلاع على بيانات الأوراق المالية والحسابات الاستثمارية العائدة للمتوفى من خلال الربط المباشر للهيئة مع شركة مركز إيداع الأوراق المالية ومؤسسات السوق المالية عبر مسار إلكتروني.

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وتتولى الهيئة إحالة طلبات الإفصاح الواردة لها إلى تلك الجهات للإفصاح عنها، وذلك في إطار تطوير منظومة السوق المالية وتعزيز الثقة، وسعياً من الهيئة إلى تسهيل إجراءات الإفصاح ومساعدة الورثة على الإسراع في إتمام عملية الحصر لورثة المتوفى.

وتتميز الخدمة بسهولة تقديم الطلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني في أي وقت وتمكين صاحب الطلب من الاطلاع على البيانات الاستثمارية في أي وقت، فضلاً عن أنها ساهمت في تقليص المدة المستغرقة للرد على مقدم الطلب من معدل 20 يوم عمل إلى معدل 5 أيام عمل.

وتمكن هذه الخدمة الورثة من تقديم طلبات الإفصاح عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني، وفق شروط محددة.

ويمكن لورثة المتوفى (كل من تضمّنه صك حصر الورثة) أو الوكيل الشرعي عن الورثة الاستفادة من الخدمة الإلكترونية عبر تقديم طلب إلى الهيئة يتضمن صورة صك حصر الورثة، وصورة من شهادة الوفاة للمورث، بالإضافة إلى رقم الهوية الوطنية للوريث إذا كان مواطناً أو رقم الإقامة إذا كان مقيماً، أما إذا كان مقدم الطلب وكيلاً فيجب أن يشتمل الطلب على رقم الوكالة الشرعية وإرفاق صورة من الوكالة الشرعية، ويُشترط على كل حال وجود حساب (أبشر) لمقدم الطلب للتحقق من بياناته.

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