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رويترز: مبادلة مهتمة بشراء نشاط NMC بالمستشفيات

nmc reuters
منشأة طبية تابعة لشركة إن إم سي هيلث
شركات

رويترز: مبادلة مهتمة بشراء نشاط NMC بالمستشفيات

أعمال NMC بالرعاية الصحية في الإمارات وسلطنة عُمان تقدر بحوالي مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها، أن مبادلة بأبوظبي مهتمة بشراء نشاط إن.إم.سي في المستشفيات.

وكانت مصادر أخرى قالت للوكالة في وقت سابق، إن شركتي ADQ القابضة المملوكة لحكومة أبوظبي، وCVC Capital Partners أبديتا اهتماماً بشراء أعمال NMC Health الأساسية المتعلقة بالمستشفيات.

يأتي ذلك بعد تعيين NMC لمستشارين بغية بيع أعمالها المتخصصة بالرعاية الصحية في الإمارات وسلطنة عمان، والتي تقدر بحوالي مليار دولار، بحسب ما ذكرته المصادر.

وكانت شركة ألفاريز آند مارسال لاستشارات إعادة الهيكلة، قالت في سبتمبر من العام الماضي، إن محاكم سوق أبوظبي العالمي عينتها وصياً إدارياً على مجموعة من الشركات العاملة ذات الصلة بإن.إم.سي هيلث كير لإدارة المستشفيات.

وأضافت أنه جرى تعيين ريتشارد فليمنج وبن كيرنز من ألفاريز آند مارسال أوصياء إداريين مشاركين.

ويشمل هذا القرار 36 شركة تابعة لمجموعة إن إم سي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبموجبه سيتمكن الحارسان القضائيان من إجراء إعادة هيكلة مالية لمعالجة المستويات المرتفعة من الديون المترتبة على المجموعة والتي تم الإعلان عنها سابقاً خلال هذا العام.

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