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البرازيل تتعاقد لشراء 100 مليون جرعة من لقاح فايزر

لقاح كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

البرازيل تتعاقد لشراء 100 مليون جرعة من لقاح فايزر

و2.4% من سكان روسيا تلقوا اللقاح

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قال مصدر مطلع إن البرازيل وقعت اتفاقا مع شركة فايزر الأميركية لشراء 100 مليون جرعة من لقاحها المضاد لكوفيد-19.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد شارك شخصيا في اتصال بالفيديو مع مديرين في فايزر وتوصلوا إلى اتفاق شفهي لشراء اللقاح.

وأُعلن عن عدد قياسي لوفيات كوفيد-19 على مدار الأسبوع المنصرم وتوشك منظومة المستشفيات في البلد الواقع في أميركا الجنوبية على الانهيار وهو ما أثار تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من انتشار محتمل للمرض في المنطقة وتسبب في تجديد إجراءات العزل العام في معظم البلاد.

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وعلى صعيد متصل باللقاحات، قال رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي أمس إن عدد الذين تلقوا جرعتين من لقاح (سبوتنيك في) المضاد لكوفيد-19 في روسيا بلغ 3.5 مليون.

وأضاف كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، الذي يتولى تسويق لقاح (سبوتنيك في) عالميا، أن هذا الرقم يضع روسيا بين الدول الخمس الأولي في توزيع لقاحات كوفيد-19 إلى جانب الصين والولايات المتحدة والهند وإسرائيل من حيث التطعيم الكامل للأفراد.

وقال إن عدد المواطنين الروس الذين قالوا إنهم تلقوا جرعتي اللقاح يعادل حوالي 2.4% من سكان روسيا البالغ عددهم 144 مليونا.

وأظهرت بيانات للاتحاد الأوروبي أن ذلك يقل عن متوسط يبلغ 3.8% في أرجاء الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.

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