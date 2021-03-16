لقاح صيني رابع لمواجهة كورونا.. وبكين تقر استخدامه

وافقت الصين على استخدام لقاح جديد لفيروس كورونا في حالات الطوارئ، وهو اللقاح الذي طوره رئيس مركز السيطرة على الأمراض في البلاد.

وفي بيان يوم الإثنين، ذكر معهد علم الأحياء الدقيقة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم أن قاو فو، رئيس مركز السيطرة على الأمراض في الصين، قاد عملية تطوير لقاح بروتيني فرعي وافق المنظمون الأسبوع الماضي على استخدامه في حالات الطوارئ.

وهذا هو اللقاح الرابع من نوعه الذي تتم الموافقة على الاستعانة به في حالات الطوارئ. وافقت بكين على أربع لقاحات طورتها ثلاث شركات صينية للاستخدام العام.

وطورت شركة "أنهوي تشيفي لونغكوم للمستحضرات الدوائية الحيوية" و"الأكاديمية الصينية للعلوم" اللقاح بشكل مشترك.

وأنهى الفريق المرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية في أكتوبر تشرين أول من العام الماضي، وهو الآن في المرحلة الأخيرة من التجارب بأوزبكستان وباكستان وإندونيسيا، وفقًا للبيان.

وتمت الموافقة على استخدام اللقاح في أوزبكستان في الأول من مارس/ آذار.

يشبه اللقاح عدة لقاحات أخرى تمت الموافقة عليها عالميا، حيث يدرب الجسم على التعرف على بروتين السنبلة الذي يغطي سطح لقاح فيروس كورونا رغم أن الاختلاف يكمن في كيفية إخبار الجسم بالتعرف على اللقاح.