.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

التجارة الأميركية توسع قيود التصدير لروسيا لهذا السبب

أميركا اقتصاد
أميركا تقيد الصادرات لروسيا
اقتصاد أميركا

التجارة الأميركية توسع قيود التصدير لروسيا لهذا السبب

بسبب استخدام التسميم بالكيماوي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتزم وزارة التجارة الأميركية، توسيع قيود التصدير إلى روسيا بسبب استخدام التسميم بالكيماوي.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن، وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، مشدداً على أنه سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية. وعند سؤاله من المذيع إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك"، الأمر الذي استدعى رداً سريعاً من رئيس الدوما الذي شدد على أن "مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا".

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح دونالد ترمب، وإن ذلك سيتحقق قريبا.

هيئة الطيران الدولي تدعو الحكومات لدعم تذاكر السفر سياحة وسفر فيروس كورونا هيئة الطيران الدولي تدعو الحكومات لدعم تذاكر السفر

وأضاف بايدن في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز التلفزيونية اليوم الأربعاء "سيدفع الثمن". وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها قال بايدن "سترون قريبا".

ورداً على تعليقات الرئيس الأميركي، كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي والمقرب من الرئيس، على حسابه على "تلغرام": "هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة
بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

قبل أن تذهب

لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟
لماذا لم تستطع إيران التملص من ضمانات التفتيش؟

اكتشف المزيد