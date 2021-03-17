التجارة الأميركية توسع قيود التصدير لروسيا لهذا السبب

تعتزم وزارة التجارة الأميركية، توسيع قيود التصدير إلى روسيا بسبب استخدام التسميم بالكيماوي.

كان الرئيس الأميركي جو بايدن، وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ"القاتل"، مشدداً على أنه سيدفع ثمن تدخله في الانتخابات الأميركية. وعند سؤاله من المذيع إن كان يعتبر أن الرئيس الروسي "قاتل"، أجاب جو بايدن "نعم أعتقد ذلك"، الأمر الذي استدعى رداً سريعاً من رئيس الدوما الذي شدد على أن "مهاجمة بوتين تعني مهاجمة روسيا".

وقال بايدن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيواجه عواقب توجيه جهود ترمي للتأثير في انتخابات الرئاسة الأميركية لصالح دونالد ترمب، وإن ذلك سيتحقق قريبا.

وأضاف بايدن في مقابلة بثتها قناة إيه.بي.سي نيوز التلفزيونية اليوم الأربعاء "سيدفع الثمن". وردا على سؤال عن العواقب التي يقصدها قال بايدن "سترون قريبا".

ورداً على تعليقات الرئيس الأميركي، كتب فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس النواب (الدوما) في البرلمان الروسي والمقرب من الرئيس، على حسابه على "تلغرام": "هذه هستيريا ناجمة عن العجز. بوتين رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا".