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"S&P" تبقى على تصنيف أميركا.. وقفزة للديون

اقتصاد أميركا

"S&P" تبقى على تصنيف أميركا.. وقفزة للديون

توقعت 3.5% نموا في 2022

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دبي - العربية.نت

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أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة عند (‭AA+/A-1+‬) وتبقي على نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن وضع الدولار الأميركي كعملة الاحتياطي الأولى في العالم وحجم وعمق السوق المالي في الولايات المتحدة سيدعم مرونة السياسات الاقتصادية.

وتتوقع سحبا تدريجيا لتحفيز مالي أميركي لم يسبق له مثيل سيجعل عبء صافي الدين العام عند حوالي 110% من الناتج المحلي الاجمالي في العامين المقبلين.

وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، فتوقعت الوكالة أن يهبط النمو إلى 3.5% في 2022 وأن يتراجع تدريجيا صوب 2% في 2023-2024.

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