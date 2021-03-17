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قفزة في تداول وإصدار السندات الحكومية بمنطقة اليورو

منطقة اليورو
منطقة اليورو
اقتصاد أوروبا

قفزة في تداول وإصدار السندات الحكومية بمنطقة اليورو

لأعلى مستوى في 5 أعوام في 2020

متابع الغاء المتابعة

أمستردام – رويترز

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ذكر تقرير لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا، اليوم الأربعاء، أن حجم تداول سندات الحكومات الأوروبية زاد لأعلى مستوى في 5 أعوام في 2020.

وتابع أن متوسط حجم التداول السنوي زاد 0.9% على أساس سنوي إلى 71.7 مليار يورو العام الماضي وهو الأعلى منذ 2015.

ويأتي هذا فيما سجلت إصدارات الحكومات الأوروبية مبلغا قياسيا عند 3.675 تريليون يورو من خلال سندات وأذونات، تواجه احتياجات تمويل أعلى بكثير بسبب أزمة فيروس كورونا.

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