قفزة في تداول وإصدار السندات الحكومية بمنطقة اليورو

ذكر تقرير لاتحاد الأسواق المالية في أوروبا، اليوم الأربعاء، أن حجم تداول سندات الحكومات الأوروبية زاد لأعلى مستوى في 5 أعوام في 2020.

وتابع أن متوسط حجم التداول السنوي زاد 0.9% على أساس سنوي إلى 71.7 مليار يورو العام الماضي وهو الأعلى منذ 2015.

ويأتي هذا فيما سجلت إصدارات الحكومات الأوروبية مبلغا قياسيا عند 3.675 تريليون يورو من خلال سندات وأذونات، تواجه احتياجات تمويل أعلى بكثير بسبب أزمة فيروس كورونا.