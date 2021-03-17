"المالية" السعودية تغلق طرح صكوك مارس بـ 7.67 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين السعودي الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصداره المحلي لشهر مارس 2021 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 7.674 مليار ريال.

وقسمت الإصدارات إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.710 مليار ريال سعودي ليصبح الحجم النهائي للشريحة 6.715 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028. فيما بلغت الشريحة الثانية 4.964 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.964 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2031، وفقا لما ذكره المركز التابع لوزارة المالية في بيان صدر مساء أمس الثلاثاء.

وكان المركز قد أعلن الشهر الماضي عن إصدار صكوك بـ 3.160 مليار ريال، على شريحتين، الأولى تبلغ 1.930 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 4.005 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي.

فيما بلغت الشريحة الثانية 1.230 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.110 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033 ميلادي.

وفي يناير، بلغ حجم الإصدار خلال يناير 2.955 مليار ريال.وقسم إلى شريحتين، الأولى تبلغ 2.075 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.075 مليار ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2028.

فيما بلغت الشريحة الثانية، 880 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 880 مليون ريال لصكوك تُستحق في العام الميلادي 2033.

وكان المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية، قد أعلن اكتمال خطة التمويل لعام 2020 والبالغ حجمها 220 مليار ريال بنجاح، بعد أن قام بتنويع مصادر التمويل عن طريق إصدارات حكومة السعودية المحلية والدولية.