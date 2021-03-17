.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"سدايا" وSTC تعتزمان تأسيس بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية

اتفاقية سدايا وSTC
جانب من توقيع اتفاقية سدايا وSTC
الذكاء الاصطناعي

"سدايا" وSTC تعتزمان تأسيس بنية تحتية للذكاء الاصطناعي بالسعودية

تهدف إلى تقديم الحلول وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ممثلة بالمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، اتفاقية شراكة استراتيجية مع STC، تهدف إلى تقديم الحلول وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي للمجالات الصحية، والمدن الذكية والبنية التحتية.

وتأتي الاتفاقية لدراسة تأسيس بنيةٍ تحتيةٍ للذكاء الاصطناعي في السعودية، والبحث في فرص تمكين خبراء الذكاء الاصطناعي في مجال الأعمال وتطوير معمل الذكاء الاصطناعي للتطوير، إضافةً للتوسُّع في الحلول التقنية وتنفيذها وتقديم الخدمات المشتركة مع الجهات الحكومية، وبحث تطوير الفرص الاستثمارية التي تضمن تقديم حلول تقنية شاملة ومتكاملة بما يخدم توجهات الجهات الحكومية ورؤية 2030.

وقال المشرف على المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في "سدايا" الدكتور ماجد التويجري، إن هذه الاتفاقية تأتي لتؤكد حرص "سدايا" بتمكين القطاع الحكومي والخاص من المضي قدماً نحو الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك بفضل ما تحظى به من بنية تحتية متطورة ستمكن من الوصول إلى مراتب متقدمة عالمياً في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

جرير للتسويق تعتزم توزيع 282 مليون ريال على مساهميها شركات سوق السعودية جرير للتسويق تعتزم توزيع 282 مليون ريال على مساهميها

وأشار الدكتور التويجري أن هذه الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون بين الطرفين، وتقديم حلول مبتكرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، واستثمار الفرص في هذا المجال الحيوي بما يدعم تحقيق الرؤية المستقبلية لمختلف الجهات الحكومية والخاصة.

وقال النائب الأعلى لوحدة الأعمال في STC المهندس رياض المعوض، إن هذه الشراكة تأتي من منطلق دورنا كرائد للتحول الرقمي؛ ويُعد الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أهم المجالات التي نركز عليها ضمن استراتيجيتنا، وكممكن لرؤية 2030 نسخر جهودنا لتمكين القدرات الرقمية مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

يذكر أن الاتفاقية تؤكد حرص الهيئة السعودية للبينات والذكاء الاصطناعي "سدايا" على تقديم حلول رقمية وتطويرها، باستخدام الذكاء الاصطناعي والمضي قدماً في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بالتعاون مع STC بصفتها ممكناً للتحول الرقمي في المملكة، وحرصها على استمرارية تقديمها للحلول الرقمية والذكية والمبتكرة لتمكين التحول الرقمي لقطاع الأعمال سواءً الحكومي أو الخاص بمختلف أحجامه وتخصصاته لضمان استمرارية العمل والوصول إلى جميع العملاء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً أسترازينيكا ثانية.. تطمين أميركي رفيع: اللقاح جيد جداً
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة

الأكثر قراءة

لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية لليوم الثاني على التوالي.. ارتفاع إصابات كورونا بالسعودية
ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية ضربتها به ضرتها.. صور بشعة لساطور في رأس مصرية
ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة ألغاز كورونا تتوالى.. متعافون يعانون من الرائحة الكريهة
السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ السعودية تشترط تحصين كل العاملين بالنقل.. في هذا التاريخ
كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة كورونا وتأثيره الاجتماعي على البشر.. مفاجآت صادمة
بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح بعد الجدل حول صهره وكورونا.. هاني مهنا يوضح

قبل أن تذهب

اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض
اكتشاف كوكب محترق يشبه الأرض

اكتشف المزيد