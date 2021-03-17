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الشركة المصنعة للقاح "جونسون" تعتزم مضاعفة الإنتاج في أوروبا

جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون
لقاح كورونا

الشركة المصنعة للقاح "جونسون" تعتزم مضاعفة الإنتاج في أوروبا

عبر مصنعها في إيطاليا 

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دبي - العربية.نت

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تخطط الشركة المصنعة للعقاقير "كاتالانت" الأميركية، للتوسع في إنتاج لقاحها "جونسون أند جونسون" في أوروبا.

وسيكون هذا التوسع عبر مصنع الشركة في إيطاليا، وسيمكنها من إنتاج جرعات أكثر من اللقاح، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر. وأكدت المصادر أن خط الإنتاج الجديد سيضاعف من لقاحات "جونسون أند جونسون".

ووافق الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون أند جونسون.

كانت وكالة الأدوية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم ذاته قد أعلنت أنها ستبحث منح لقاح جونسون آند جونسون الترخيص.

جونسون آند جونسون
جونسون آند جونسون

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت مصادر أوروبية الأسبوع الماضي، أن شركة جونسون أند جونسون تواجه مشكلة في توريد مكونات اللقاح، مشيرةً إلى أن الشركة ترفض التعليق على تأخير محتمل في توريد اللقاحات.

من جهتها، أكدت شركة جونسون أند جونسون أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تلقي شحنات اللقاح في الربع الثاني هذا العام.

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