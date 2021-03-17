الصحة العالمية تؤكد فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات كورونا

أكد خبراء منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، فعالية لقاح جونسون آند جونسون ضد تحورات فيروس كورونا المستجد.

وتعتزم الشركة المصنعة للعقاقير "كاتالانت" الأميركية، التوسع في إنتاج لقاحها "جونسون آند جونسون" في أوروبا.

وسيكون هذا التوسع عبر مصنع الشركة في إيطاليا، وسيمكنها من إنتاج جرعات أكثر من اللقاح، وفقا لما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر. وأكدت المصادر أن خط الإنتاج الجديد سيضاعف من لقاحات "جونسون آند جونسون".

ووافق الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية، في وقت سابق من اليوم ذاته، قد أعلنت أنها ستبحث منح لقاح جونسون آند جونسون الترخيص.

تأتي هذه التطورات في وقت أعلنت مصادر أوروبية الأسبوع الماضي، أن شركة جونسون آند جونسون تواجه مشكلة في توريد مكونات اللقاح، مشيرة إلى أن الشركة ترفض التعليق على تأخير محتمل في توريد اللقاحات.

من جهتها، أكدت شركة جونسون آند جونسون أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تلقي شحنات اللقاح في الربع الثاني هذا العام.