الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

أوصت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت المنظمة إلى أن خبراءها مستمرون في تقييم معلومات السلامة بشأن اللقاح.

إلى ذلك قالت وزارة الصحة النرويجية، اليوم الأربعاء، إنه من السابق لأوانه الربط بين حالات الجلطات الدموية ولقاح أسترازينيكا.

تزامن ذلك مع تأكيد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، نيته تلقي لقاح أسترازينيكا.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، قد رفض فكرة تعليق بريطانيا للقاح أسترازينيكا المضاد لمرض (كوفيد-19) الذي طورته جامعة أكسفورد، بعد أن أصبحت ألمانيا أحدث دولة تعلن عن تعليق استخدامه.

برزت بوادر نهاية السجال الأوروبي حول لقاح أسترازينيكا من خلال تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بأن الدولتين قد تعيدان السماح باستخدام اللقاح في حال أكدت وكالة الأدوية في الاتحاد الأوروبي سلامته.