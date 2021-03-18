الحساب الجاري الكويتي يتراجع 40.4% في الربع الثالث

أصدر بنك الكويت المركزي البيانات الأولية لميزان مدفوعات الكويت للربع الثالث من عام 2020، وكذلك البيانات المعدلة للربع الثاني من عام 2020.

وتُظهر تلك البيانات أن الحساب الجاري (الذي يُبين خلاصة المتحصلات والمدفوعات فيما بين الاقتصاد المحلي والاقتصادات الأخرى فيما يتعلق بمعاملات السلع والخدمات والدخل) سجّل فائضًا خلال الربع الثالث من عام 2020 بلغ نحو 2.475 مليار دينار، مقابل فائض بلغ نحو 4.154 مليار خلال الربع السابق، بانخفاض قيمته 1.679 مليار دينار ونسبته 40.4%.

ويُعزى انخفاض فائض الحساب الجاري كنتيجة إلى انخفاض قيمة إجمالي المتحصلات المدرجة في الجانب الدائن من الحســاب الجــاري بقيمة بلغت نحو 328.3 مليون دينار، وبنسبة 4.2%، مقارنةً بالربع السابق من جهة، وارتفاع قيمة إجمالي المدفوعات المدرجة في الجانب المدين من الحساب الجاري بما قيمته نحو 1.350 مليار دينار، وبنسبة 36.7%، مقارنةً بالربع السابق من جهة أخرى، وفقا لصحيفة "الجريدة".

كما تُظهر البيانات الأولية ارتفاع قيمة فائض الميزان السلعي خلال الربع الثالث لعام 2020 بنحو 1.048 مليار دينار، أو ما نسبته 339.2%، مقارنةً بالربع السابق، لتبلغ قيمة هذا الفائض نحو 1.357 مليار دينار، مقابل نحو 309.1 ملايين دينار خلال الربع السابق.

وسجل حساب الخدمات (صافي قيمة المعاملات المرتبطة بالخدمات فيما بين المقيمين وغير المقيمين، وتشمل خدمات النقل، والسفر، والاتصالات، والإنشاءات، وخدمات أخرى، إضافة إلى الخدمات والسلع الحكومية) ارتفاعًا في قيمة العجز خلال الربع الثالث من عام 2020 بما قيمته 480.6 مليون دينار وبنسبة 141.2%، ليصل إلى نحو 820.9 مليونا، مقارنة بعجز بلغت قيمته نحو 340.3 مليونا خلال الربع السابق.