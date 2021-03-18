انخفاض الليرة التركية قبيل قرار مهم بشأن الفائدة

انخفضت الليرة التركية قليلا اليوم الخميس قبيل قرار من البنك المركزي بشأن الفائدة، في حين من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 18%، فيما يُعتبر اختبارا مهما لالتزامه بخفض التضخم.

وزادت التوقعات برفع للفائدة هذا الشهر بعد أن خسرت الليرة ما يصل إلى 10%، منذ منتصف فبراير/شباط، إذ زادت العوائد على سندات الخزانة الأميركية. كما ارتفع التضخم أيضا بأكثر من المتوقع إلى قرابة 16% الشهر الماضي.

واستقرت الليرة عند 7.4930 مقابل الدولار خلال تعاملات الخميس، لتضعف قليلا عن إغلاق أمس الأربعاء عند 7.4860.