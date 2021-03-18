بنك أميركي يتيح استخدام بيتكوين لتنمية ثروات عملائه

أصبح مورغان ستانلي أول بنك أميركي كبير يتيح عملة بِتكوين لعملاء إدارة الثروات لديه.

وأبلغ البنك مستشاريه الماليين في مذكرة داخلية أنه سيسمح بالاستثمار في ثلاثة صناديق تتيح تملك بِتكوين، حسبما أوردته سي إن بي سي، نقلا عن مصادر قالت إنها مطلعة اطلاعا مباشرا.

جاء ذلك بعد طلب عملاء إمكانية الانكشاف على العملة المشفرة.

كانت بِتكوين قفزت إلى مستوى قياسي عند 61 ألفا و781.83 دولار يوم السبت، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح وبفعل أنباء عن خطط هندية لحظر العملات المشفرة.

وتكتسب العملة المشفرة قبولا عاما في الآونة الأخيرة، مع مراهنة شركات مثل تسلا عليها.

وفي الشهر الماضي، أقام بنك نيويورك ميلون وحدة جديدة لمساعدة العملاء في الاحتفاظ بالأصول الرقمية والتعامل عليها.

ووفقا لتقرير سي.إن.بي.سي، فإن الاستثمار في الصناديق سيقتصر على من يملكون أصولا لا تقل عن مليوني دولار لدى البنك، تزيد إلى 5 ملايين دولار على الأقل في حالة شركات الاستثمار. ويُشترط في كلتا الحالتين ألا يقل عمر الحساب المفتوح مع البنك عن 6 أشهر.