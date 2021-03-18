الاتحاد الأوروبي يعتزم إطلاق شهادات  كورونا الرقمية

اقترحت المفوضية الأوروبية إصدار شهادات رقمية تقدم دليلاً على أن حامليها قد تم تطعيمهم، أو تعافيهم من كورونا، أو قد تم اختبارهم مؤخرًا بنتيجة سلبية.

يأتي ذلك في خطوة لتخفيف القيود التي يسببها فيروس كورونا على السفر، استعدادا للعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، ورفع موحّد ومنسق لعمليات الإغلاق بين دول الاتحاد.

ومن المقرر، بحسب مسودة القرار، اعتماد الشهادات الرقمية الجديدة بحلول منتصف يونيو المقبل.

يذكر أن حملة التلقيح تواجه تأخيرا في الاتحاد الأوروبي خاصة مع تعليق لقاح استرازينيكا مؤقتا بانتظار قرار وكالة الأدوية الأوروبية لاحقا اليوم حول آثاره الجانبية.