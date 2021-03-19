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مسؤول سعودي: إمدادات النفط لم تتأثر بالهجوم على مصفاة الرياض

اقتصاد السعودية مناسبة
وزارة الطاقة
اقتصاد السعودية

مسؤول سعودي: إمدادات النفط لم تتأثر بالهجوم على مصفاة الرياض

دون إصابات أو وفيات

متابع الغاء المتابعة

الرياض - واس

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قال مصدر مسؤول بوزارة الطاقة السعودية إن إمدادات البترول ومشتقاته في المملكة لم تتأثر من جراء الاعتداء على مصفاة تكرير البترول في الرياض.

وأضاف أنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم الجمعة، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ.

وأضاف أنه نجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

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وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

يأتي هذا بعد مرور أقل من أسبوعين على استهداف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة لهجوم بطائرة مسيرة من دون طيار قادمة من البحر. وأوضح المصدر أن الهجوم لم تنتج عنه أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

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