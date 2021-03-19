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بريطانيا تقترض 19.1 مليار إسترليني في فبراير

داوننغ ستريت
داوننغ ستريت
اقتصاد بريطانيا

بريطانيا تقترض 19.1 مليار إسترليني في فبراير

أقل من التوقعات

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لندن - رويترز

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كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الحكومة البريطانية اقترضت 19.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، ما يقل عن توقع في استطلاع للرأي أجرته رويترز لاقتراض 21 مليار إسترليني (29.2 مليار دولار)، ويصل بالاقتراض في أول 11 شهرا من السنة المالية إلى قرابة 279 مليار إسترليني.

وانكمش اقتصاد بريطانيا 2.9% في يناير كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر كانون الأول، وهي وتيرة أقل حدة مما كان متوقعا، إذ دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام تهدف لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشا 4.9%.

وقال بنك إنجلترا المركزي الشهر الماضي، إن اقتصاد البلاد سينكمش على الأرجح 4% في الربع الأول من 2021، ما يرجع في الأغلب إلى أحدث إغلاق لكن أيضا بسبب الاضطرابات الناجمة عن قواعد جديدة لما بعد الانفصال عن التكتل للتجارة مع الاتحاد الأوروبي.

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