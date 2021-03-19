فرنسا توصي بلقاح أسترازينيكا لهذه الفئة

أعطت السلطة الصحية في فرنسا ضوءها الأخضر لاستئناف التطعيم "بدون تأخير" بلقاح أسترازينيكا، إلا أنها أوصت بتخصيصه للأشخاص الذين يبلغون 55 عاماً وما فوق، في موقف نشرته الجمعة.

وأضافت السلطة الصحية العليا في البلاد أن هذا الأمر تقرر لأن الحالات الخطيرة والنادرة لاضطرابات التخثّر التي تسببت بتعليق استخدام هذا اللقاح في عدة دول أوروبية، ظهرت فقط لدى أشخاص لا تزيد أعمارهم عن 55 عاماً.

وأضافت أنه تم تسجيل ثلاث حالات من هذا النوع في فرنسا.

بعد الجدل الذي طال لقاح أسترازينيكا بعد تعليق عدة دول استخدامه على خلفية مخاوف مرتبطة بتسببه بجلطات في الدم، خرجت وكالة الأدوية الأوروبية بأخبار سارة عن اللقاح، لتحسم الجدل وتؤكد أنه آمن وفعال.

وقالت الخميس، إنه لا دليل على وجود رابط بين لقاح أسترازينيكا وجلطات الدم، مؤكدة أن الخلاصة النهائية تؤكد أنه فعال وآمن.

كما أضافت "فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق أي مخاطر ثانوية محتملة"، وفق ما نقله مراسل "العربية".

جاء ذلك، بعد ساعات من تأكيد وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا، في وقت سابق اليوم، أن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 يسبب جلطات دموية لكنها أوضحت أن تحقيقاً يجري في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.