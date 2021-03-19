المركزي اللبناني سيسمح للبنوك بالتداول في العملات

قالت الرئاسة اللبنانية اليوم الجمعة إن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات مثل شركات الصرافة المعتمدة، وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأدت انخفاضات حادة جديدة في قيمة الليرة اللبنانية، التي فقدت نحو 90% من قيمتها، إلى نشوب اضطرابات في الأسابيع الماضية.

وقال متحدث باسم الرئيس ميشال عون بعد أن التقى مستشاره بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة تم "السماح للمصارف ابتداء من الأسبوع المقبل بالتداول في العملات مثل الصرّافين الشرعيين وتسجيل العمليات بالسعر الحقيقي على المنصة (الإلكترونية التابعة للبنك المركزي)".

وتابع: "سوف يتدخل مصرف لبنان لامتصاص السيولة كلما دعت الحاجة حتى يتم ضبط سعر الصرف وفقا للآليات المعروفة".

وتواصل الليرة اللبنانية تراجعها ولامست 15 ألف ليرة للمرة الأولى في السوق الموازية قبل أيام، أي ما يقارب 10 أضعاف السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة. علماً أنه تم أخذ الإجراءات بعد الاجتماع المالي لملاحقة الصرافين المخالفين.

يأتي ذلك وسط أزمة مالية ومصرفية حادة، وتعثر تشكيل حكومة بديلة للحكومة التي استقالت في أغسطس الماضي، إثر انفجار مرفأ بيروت.