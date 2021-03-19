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روسيا ترفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%

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الكريملين
مصرف لبنان

روسيا ترفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%

بعد تراجع الروبل

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موسكو - رويترز

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رفع البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في ظل مخاطر تضخمية وجيوسياسية، وألمح إلى أن المزيد من الرفع سيلي ذلك.

ويتعارض قرار زيادة أسعار الفائدة، من مستوى قياسي منخفض عند 4.25%، مع استطلاع للرأي أجرته رويترز توقع أن تُبقى روسيا
على تكلفة الإقراض دون تغيير للمرة الأخيرة قبل أن تبدأ في دورة لزيادة أسعار الفائدة.

وقال البنك في بيان "توازن المخاطر تحول صوب العوامل المواتية للتضخم... بنك روسيا يبقى منفتحا على احتمال المزيد من الزيادات في سعر الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة".

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وجاءت خطوة المركزي الروسي بعد انخفاض قيمة الروبل في الآونة الأخيرة بسبب مخاوف من فرض عقوبات. ويتسق ذلك مع قرارين من البنكين المركزي البرازيلي والتركي برفع حاد لأسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وقال البنك المركزي الروسي "المخاطر المواتية للتضخم على المدى القصير مرتبطة أيضا بتقلبات أشد في الأسواق العالمية مدفوعة بالعديد من التطورات الجيوسياسية، بين عوامل أخرى، والتي قد يكون لها تأثير على سعر الصرف وتوقعات التضخم".

وأضاف أن التضخم سيعود للمعدل المستهدف وهو 4% في النصف الأول من العام المقبل وهو موعد متأخر عما كان متوقعا من قبل.

وقال البنك إن التضخم السنوي بلغ 5.8% في 15 مارس آذار لكن من المتوقع أن يتباطأ قريبا. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعه المقبل بشأن سعر الفائدة في 23 أبريل نيسان.

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