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المركزي الصيني: أهداف السياسة النقدية دعم النمو وتقليص المخاطر

المركزي الصيني
البنك المركزي الصيني
اقتصاد الصين

المركزي الصيني: أهداف السياسة النقدية دعم النمو وتقليص المخاطر

في كلمته أثناء جلسة مغلقة

متابع الغاء المتابعة

بكين - رويترز

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قال محافظ البنك المركزي الصيني، إن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على دعم النمو الاقتصادي دعماً موجهاً توجيهاً دقيقاً، بينما تعمل في ذات الوقت على تقليص المخاطر المالية.

وقال محافظ بنك الشعب الصيني يي قانغ في كلمته أثناء جلسة مغلقة لمنتدى التنمية بالصين أمس السبت "ينبغي أن تحقق السياسة النقدية توازناً بين دعم النمو الاقتصادي ودرء المخاطر".

وتابع "نسبة الدين الكلي للصين مستقرة بشكل أساسي. ينبغي أن نقدم حوافز إيجابية للكيانات الاقتصادية ومنع تنامي المخاطر المالية وتراكمها".

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ونشر بنك الشعب الصيني تصريحات المحافظ اليوم الأحد.

وأضاف يي أن السياسة النقدية يجب أن تركز على الدعم الموجه لقطاعات رئيسية ونقاط الضعف في الاقتصاد.

سبق أن وعد صناع السياسات في الصين بدعم الشركات الصغيرة التي توفر فرص العمل والتي تضررت بشدة من جائحة كورونا.

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