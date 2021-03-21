لأول مرة في عهد بايدن.. الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات التجارة

في أول استئناف للمفاوضات التجارية في عهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة أن البلدين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة معنية بتغير المناخ.

في نتيجة قد تكون إيجابية لاجتماع انعقد في ألاسكا يومي الخميس والجمعة، واتسم بتبادل الانتقادات العلنية.

ونقلت الوكالة عن الوفد الصيني قوله بعد الاجتماع إن الجانبين ملتزمان بتعزيز الاتصال والتعاون في مجال تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يجري البلدان محادثات لتيسير أنشطة الدبلوماسيين والبعثات القنصلية، وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بمراسلي وسائل الإعلام بروح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.