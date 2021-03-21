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لأول مرة في عهد بايدن.. الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات التجارة

الصين وأميركا حرب تجارية
ماذا أنتجت أول جولة تفاوض تجاري بين أميركا والصين في عهد بايدن؟
الحرب التجارية

لأول مرة في عهد بايدن.. الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات التجارة

ستشكلان مجموعة عمل مشتركة معنية بتغير المناخ

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دبي - العربية.نت

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في أول استئناف للمفاوضات التجارية في عهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، كشفت وكالة أنباء الصين الجديدة أن البلدين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة معنية بتغير المناخ.

في نتيجة قد تكون إيجابية لاجتماع انعقد في ألاسكا يومي الخميس والجمعة، واتسم بتبادل الانتقادات العلنية.

ونقلت الوكالة عن الوفد الصيني قوله بعد الاجتماع إن الجانبين ملتزمان بتعزيز الاتصال والتعاون في مجال تغير المناخ.

ومن المتوقع أن يجري البلدان محادثات لتيسير أنشطة الدبلوماسيين والبعثات القنصلية، وكذلك بشأن القضايا المتعلقة بمراسلي وسائل الإعلام بروح المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة.

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