الاحتياطيات الدولية للمصارف الإماراتية ترتفع لـ141 مليار دولار

سجل صافي الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي في دولة الإمارات ارتفاعا بمقدار 12.6 مليار درهم (3.43 مليار دولار) خلال 3 أشهر، وتحديدا خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى يناير 2021، وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي.

ومع تواصل النمو في الاحتياطيات الدولية فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي في نهاية شهر يناير 2021 إلى أكثر من 519 مليار درهم (141.3 مليار دولار) بزيادة نسبتها 2.3% بالمقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نوفمبر من العام الماضي والبالغة نحو 507 مليارات درهم (138.03 مليار دولار).

وتعكس الزيادة المتواصلة في الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي الإماراتي الملاءة المالية القوية التي يتمتع بها والقدرة العالية على مواجهة أية صدمات خارجية في الأوضاع المالية والاقتصادية والتغييرات في أسعار صرف العملات وتلبية احتياجات الدولة من السوق العالمي بكل يسر وسهولة، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الأحد.

وتظهر إحصائيات المصرف المركزي أن صافي احتياطاته الدولية بلغت في نهاية شهر يناير الماضي نحو 377.23 مليار درهم تقريبا، فيما وصل صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك إلى 142 مليار درهم تقريبا خلال فترة الرصد ذاتها.

ومن المتوقع زيادة رصيد الاحتياطيات الدولية للجهاز المصرفي الإماراتي خلال المرحلة القادمة وعلى نحو يعكس التحسن الذي أظهرته جميع مؤشرات الجهاز خلال الأشهر الأخيرة.