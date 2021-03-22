الإمارات تخطط لزيادة إيرادات الصناعة لـ300 مليار درهم

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم خلال 10 سنوات قادمة.

وقال نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه الرسمي موقع التواصل تويتر :أطلقنا Operation 300Bn..استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا".

وأضاف أن الهدف من الاستراتيجية دعم تأسيس 13500 شركة صناعية خلال السنوات القادمة، كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم خلال السنوات القادمة.

أطلقنا بحمدالله Operation 300Bn..استراتيجية صناعية للدولة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي من ١٣٣ إلى ٣٠٠ مليار درهم خلال العشرة أعوام القادمة بقيادة وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ...تطوير القطاع الصناعي هو تطوير لاستقرارنا الاقتصادي ومكانتنا العالمية ومستقبل أجيالنا pic.twitter.com/ecOSZQpczw — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 22, 2021

وتابع الشيخ محمد بن راشد: "كما أطلقنا اليوم أيضاً الهوية الصناعية لدولة الإمارات المستمدة من هويتها الإعلامية، وذلك بهدف دعم منتجاتنا الوطنية، وتعزيز تسويقها عالميا، وترسيخ تنافسيتها صناعياً.

من جانبه قال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر"، إن استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات تضع برنامجاً وطنياً شاملاً للنمو الاقتصادي المستدام، ولدينا ركائز صلبة للانطلاق نحو مرحلة جديدة أقوى وأكثر تنوعا.

وأضاف ولي عهد أبوظبي: "ثقتنا كبيرة بتكاتف جهود مؤسساتنا الحكومية والخاصة وتكاملها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار في الصناعات الإماراتية المتقدمة وريادتها".