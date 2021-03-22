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العدل السعودية تطلق 3 مشاريع لبناء محاكم بـ 2.7 مليار ريال

اقتصاد السعودية

العدل السعودية تطلق 3 مشاريع لبناء محاكم بـ 2.7 مليار ريال

في جدة والرياض ومكة

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دبي - العربية.نت

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أكدت وزارة العدل السعودية، اليوم الإثنين، إطلاق ثلاثة مشاريع جديدة لبناء المحاكم في جدة والرياض ومكة المكرمة في الربع الأخير من العام الحالي بقيمة 2.7 مليار ريال.

وقالت إن المشروع في جدة عبارة عن 5 مبان مدة إنشائها 3 سنوات، والمشروع في مكة عبارة سبع مبان ويستغرق مدة تنفيذه 3 سنوات، أما محاكم الرياض فهي عبارة عن 5 مبان ومدة تنفيذه 3 سنوات أيضا.

وسيتم طرح المشاريع على القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة بنظام البناء والتشغيل والنقل.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من النسخة الثالثة لمنتدى المشاريع المستقبلية 2021 بنسخته الافتراضية، بعد تدشينه مساء أمس الأحد، وهو إحدى مبادرات الهيئة السعودية للمقاولين، ويستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة جهات حكومية وخاصة، تطرح أكثر من 1000 مشروع بقيمة تتجاوز 600 مليار ريال.

ويعد المنتدى فرصة للمقاولين لاكتشاف الفرص والمشاريع المستقبلية من قبل عدة جهات تحت مظلة واحدة، مما يمكنهم من إعداد خططهم المستقبلية، إضافة إلى أنه يعد منصة لملاك المشاريع لاستعراض مشاريعهم وتعزيز مبدأ الشفافية والتنافسية، وفرصة استثنائية لبناء العلاقات.

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