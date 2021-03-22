من الاكتفاء الذاتي للتصدير.. السعودية تنتج هذه الكمية من الألبان يومياً

قال رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الألبان الطازجة بمجلس الغرف السعودية صالح الطويان، إن إنتاج الشركات السعودية المتخصصة من الألبان ومشتقاتها بنهاية عام 2020 البالغ عددها 12 شركة وطنية في المملكة، يبلغ 7 ملايين لتر يومياً، بسعة تعبئة يومية تتجاوز 18 مليون عبوة تشمل نحو 35 منتجاً متنوعاً من الحليب الطازج ومشتقاته، تغطي مجمل الاستهلاك المحلي في أنحاء المملكة.

وأضاف الطويان أن شركات الألبان الوطنية ملتزمة بتأمين واستدامة الغذاء الصحي الآمن والكافي للمستهلك بجودة عالية وبشكل يومي بالأسعار المناسبة للمستهلك، مفيداً أن هناك أكثر من 10 آلاف شاحنة تنقل وتوزع المنتجات يوميًا، و38 ألف متجر بيع تجزئة يستقبل المنتجات بشكل يومي.

وأوضح أن عدد السعوديين العاملين في شركات الألبان ومشتقاتها بلغ 10500، فيما بلغ إسهام المحتوى المحلي في قطاع الألبان أكثر من 7 مليارات ريال.

وقال الطويان إن الشركات السعودية توسعت في إنتاج الألبان ومشتقاته وأصبحت تُصدر ما يتراوح بين 20 % إلى 30% من منتجاتها إلى الأسواق الخليجية، كما تُقدر حصة السوق السعودي بــ 60% من إجمالي السوق الخليجية، وبالنسبة للحليب الطازج في السوق المحلي تقدر حصة الشركات السعودية بنحو 56.4 %.

تحولت المملكة في أقل من نصف قرن من دولة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات الألبان ومشتقاته إلى مصاف الدول المصدّرة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، نتيجة التوازن في الخطط والسياسات التنموية خاصة في قطاعي الزراعة والثروة الحيوانية.

وتمكّن قطاع الألبان في المملكة بفضل الدعم الحكومي من تحقيق الاكتفاء الذاتي، كما تمكّنت الكثير من منتجاته من الدخول إلى العديد من الأسواق الأجنبية كمنافسة في الجودة الأعلى والسعر الأقل.