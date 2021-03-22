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بشرى سارة.. مسؤول يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في فرنسا بالصيف

كورونا من فرنسا
الجيش سيشارك في خطط تسريع حملة التطعيم في فرنسا
اقتصاد فرنسا

بشرى سارة.. مسؤول يتوقع عودة الحياة إلى طبيعتها في فرنسا بالصيف

الجيش سيشارك في خطط تسريع حملة التطعيم

متابع الغاء المتابعة

باريس - رويترز

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توقع المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي آلان فيشر، اليوم الاثنين، أن تعود البلاد للحياة "الطبيعية" نوعا ما بحلول الصيف أو الخريف بفضل تسارع حملة التطعيم.

وقال فيشر لتلفزيون (بي.إف.إم) إن الجيش سيشارك في خطط تسريع حملة التطعيم، لافتا إلى أن فرنسا ما زالت قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالتطعيم على الرغم من الانتكاسة التي نتجت عن مخاوف بشأن سلامة لقاح شركة أسترازينيكا.

وتابع "يحتاج الأمر بعض الوقت لتعود الحياة إلى طبيعتها...بالنسبة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة لن نكون بعيدين عن المستوى المستهدف بحلول مايو أيار. أما بالنسبة لعودة الحياة إلى طبيعتها فذلك قد يكون بحلول الصيف أو الخريف".

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وقالت وزارة الصحة الفرنسية أمس الأحد إن ستة ملايين و191666 تلقوا جرعة أولى من لقاح مضاد لكوفيد-19 منذ بداية حملة التطعيم في البلاد. ويمثل ذلك 9.2% من السكان و11.8% من البالغين.

وبدأ يوم السبت سريان عزل عام لمدة شهر على ما يقرب من ثلث الفرنسيين مع استهداف الحكومة احتواء انتشار الفيروس في منطقة باريس ومناطق بشمال البلاد.

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