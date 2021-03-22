مصر توقع اتفاقية مع شركة صينية لبدء تصنيع لقاحات كورونا

أكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، استلام مصر 300 ألف جرعة الأول من أمس، هدية من جمهورية الصين الشعبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته وزيرة الصحة والسكان، والسفير الصيني لدى مصر "لياو لي تشانغ"، اليوم الاثنين، بديوان عام الوزارة.

وأشارت زايد إلى أن لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة "سينوفارم" أثبت فاعلية وأمان بنسبة كبيرة من خلال الأبحاث العلمية.

وأضافت زايد أنه سيتم استلام دفعات من لقاحات فيروس كورونا من خلال التحالف الدولي للقاحات والأمصال "غافي" ضمن اتفاقية "كوفاكس"، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

كما سيتم توقيع اتفاقية مع شركة "سينوفارم" الصينية لشراء جرعات من اللقاح، مؤكدة قدرة مصر على تغطية احتياجاتها من جرعات لقاح فيروس كورونا لتطعيم الفئات المستحقة من المواطنين.

وتابعت الوزيرة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية مع شركة "سينوفاك" الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد في مصر، وذلك من خلال الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع شركة "فاكسيرا" تمهيدًا لبدء التصنيع في مصر والتصدير للدول الإفريقية.

17 لقاحاً صينياً

وفي سياق متصل، تابعت زايد أن هناك 17 لقاحاً صينياً في طور الأبحاث الإكلينيكية لإنتاج مزيد من لقاحات فيروس كورونا المستجد، معلنة عن سعي مصر للمشاركة في التجارب الإكلينيكية لتلك اللقاحات في مرحلتها الثالثة.

يذكر أن الوزارة بصدد التوسع في الأماكن المخصصة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية، حيث سيتم تخصيص أكثر من 5000 وحدة ومركز صحي، وأكثر من 600 مستشفى لتلقي اللقاحات، على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم تلقي 250 ألف مواطن للقاح فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، بنهاية الأسبوع الحالي، مضيفة أن المواطنين الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المستجد يمكنهم الحصول على شهادات إلكترونية تثبت تلقيهم للقاح من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

فرض شرط تلقي اللقاحات على المسافرين؟

حيث إنه من المتوقع خلال الفترة القادمة فرض شرط تلقي اللقاحات على المسافرين، مؤكدة استعداد الوزارة لتوفير اللقاحات بغرض السفر.

وأكدت الوزيرة، استعداد مصر الكامل لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن هناك اجتماعات يومية بين مديرين المديريات الصحية ومديرين المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية لمراجعة كافة الاحتياجات الطبية ومدى استعداد كافة المستشفيات على مستوى الجمهورية، فضلاً عن تدريب الأطقم الطبية بشكل دوري للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.