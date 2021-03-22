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"الاستثمارات العامة" يعين قياديا سابقا في غولدمان ساكس بقطاع الاستثمارات

صندوق الاستثمارات

"الاستثمارات العامة" يعين قياديا سابقا في غولدمان ساكس بقطاع الاستثمارات

عمل في هيئة سوق المال السعودية

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دبي - العربية.نت

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ذكرت وكالة رويترز أن صندوق الاستثمارات العامة عين مصرفيا كبيرا من غولدمان ساكس للعمل في قطاع الاستثمارات في الصندوق.

وأضافت الوكالة أن إياس الدوسري، والذي شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى غولدمان ساكس في السعودية غادر البنك ليتم تعيينه في صندوق الاستثمارات العامة.

وكان الدوسري قد عمل في هيئة سوق المال السعودية، كما عمل في بنك إتش إس بي سي كمدير لقطاع الاستثمار.

يأتي ذلك بعد أن استقطب الصندوق كلا من فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركزي الوطني لإدارة الدين بوزارة المالية السعودية، بالإضافة إلى رانيا النشار الرئيسة التنفيذية السابقة لمجموعة سامبا المالية السعودية.

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