أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركي منذ 2008

تسارع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة إلى قمة 12 عاماً في 2020، إذ أثرت جائحة "كوفيد-19" بشدة على تدفق السلع والخدمات.



وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، قفز 34.8% إلى 647.2 مليار دولار العام الماضي، وكان ذلك أكبر عجز منذ 2008.



وقد شكلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي أيضاً أكبر نسبة منذ 2008، ارتفاعاً من 2.2% في 2019، بحسب "رويترز".



وهبطت صادرات السلع والخدمات للأجانب والدخل القادم منهم بواقع 578.3 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار في 2020. وانخفضت واردات السلع والخدمات من الأجانب والدخل المدفوع لهم بـ 411.3 مليار دولار إلى 3.87 تريليون دولار.

وقفز العجز التجاري إلى 681.7 مليار دولار في 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019.