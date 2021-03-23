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أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركي منذ 2008

تجارة أميركا مناسبة
اقتصاد أميركا

أكبر عجز في ميزان المعاملات الجارية الأميركي منذ 2008

سجل قمة الـ 12 عاماً في 2020

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العربية.نت

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تسارع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة إلى قمة 12 عاماً في 2020، إذ أثرت جائحة "كوفيد-19" بشدة على تدفق السلع والخدمات.

وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الثلاثاء، إن عجز ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، قفز 34.8% إلى 647.2 مليار دولار العام الماضي، وكان ذلك أكبر عجز منذ 2008.

وقد شكلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي أيضاً أكبر نسبة منذ 2008، ارتفاعاً من 2.2% في 2019، بحسب "رويترز".

وهبطت صادرات السلع والخدمات للأجانب والدخل القادم منهم بواقع 578.3 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار في 2020. وانخفضت واردات السلع والخدمات من الأجانب والدخل المدفوع لهم بـ 411.3 مليار دولار إلى 3.87 تريليون دولار.

وقفز العجز التجاري إلى 681.7 مليار دولار في 2020 من 576.9 مليار دولار في 2019.

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