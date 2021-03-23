انخفاض "مفاجئ" للبطالة في بريطانيا لـ5%

أظهرت أرقام رسمية، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في بريطانيا انخفض على نحو غير متوقع إلى 5% في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير كانون الثاني.

عندما دخلت البلاد مجددا في إجراءات عزل عام لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ما يقل عن التوقعات لارتفاع إلى ‭‭5.2‬‬% في استطلاع أجرته رويترز.

وأظهرت بيانات رسمية منفصلة تستند إلى السجلات الضريبية زيادة قدرها ‭‭68‬‬ ألفا في عدد الموظفين في كشوف رواتب الشركات لشهر فبراير شباط عن يناير كانون الثاني، على الرغم من أن الإجمالي أقل بواقع 693 ألفا عن نفس الفترة قبل عام قبل بدء الجائحة.

وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية سام بيكيت "ضمن ذلك الانخفاض منذ ذلك الحين، مثّل من هم دون 25 عاما ما يقرب من الثلثين، ومن يعملون في الضيافة أكثر من النصف، (ومن يعملون) في لندن حوالي الثلث".

وارتفع متوسط نمو الأجور إلى ‭‭4.8‬‬%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس آذار 2008، على الرغم من أن هذا يعكس كيف كانت خسائر الوظائف أكبر في القطاعات منخفضة الأجور مثل البيع بالتجزئة والضيافة، وليس بين أصحاب الأجور الأعلى ممن حافظوا على وظائفهم.