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أصداء إقالة محافظ "المركزي".. الليرة التركية تواصل تراجعها

اقتصاد تركيا

أصداء إقالة محافظ "المركزي".. الليرة التركية تواصل تراجعها

إلى 7.85 مقابل الدولار

متابع الغاء المتابعة

إسطنبول - رويترز

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تراجعت الليرة التركية 0.6%، اليوم الثلاثاء، لتظل تتعرض لضغوط إذ تدرس السوق تأثيرات استبدال الرئيس رجب طيب أردوغان لمحافظ البنك المركزي بآخر من منتقدي تشديد السياسة النقدية.

وسجلت الليرة 7.85 مقابل الدولار، لتهبط من إغلاق عند 7.8050 أمس الاثنين، حين هوت بما يصل إلى 15% مقتربة من مستويات قياسية متدنية.

وشهاب قوجي أوغلو، وهو مُشّرع سابق في الحزب الحاكم يشترك مع أردوغان في وجهة نظرة غير التقليدية التي ترى أن ارتفاع أسعار الفائدة تسبب التضخم، هو رابع محافظ للبنك المركزي يعينه الرئيس منذ منتصف 2019.

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والإقالة الصادمة لناجي إقبال، بعد يومين من رفعه لأسعار الفائدة لكبح التضخم، تعزز وجهة نظر المستثمرين التي تلاحق اقتصاد السوق الناشئة الكبير لسنوات، وهي أن السياسة تلقي بظلالها على استقلالية البنك المركزي.

وقال مصدر لرويترز إن قوجي أوغلو سعى إلى تخفيف قلق المستثمرين بشأن تحول حاد من التشديد إلى سياسة نقدية توسعية عبر إبلاغ الرؤساء التنفيذيين للبنوك يوم الأحد أنه لا يخطط لتعديل وشيك للسياسات.

الليرة التركية
الليرة التركية
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