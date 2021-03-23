البنك الدولي يوسع نطاق تمويل اللقاحات في 30 دولة بملياري دولار

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، اليوم الثلاثاء، إنه سيكون للبنك برامج لقاحات في 30 دولة بنهاية أبريل نيسان، بتمويل يبلغ نحو ملياري دولار، مضيفا أن توسع التجارة ضروري لتعافي الدول النامية.



وأضاف مالباس، خلال مناسبة لمنظمة التجارة العالمية عبر الإنترنت، أن ذراع القطاع الخاص للبنك، مؤسسة التمويل الدولية، تصدت لملء فراغ تجاري نشأ عن تراجع قطاع بنوك المراسلة، بتقديم نحو 10 مليارات دولار في تمويل التجارة ورأس المال العامل منذ اندلاع الأزمة.

وأضاف قائلا "نرى أن التجارة ستكون في قلب عملية التعافي.. أرى أن الوقت قد حان لخفض الرسوم الجمركية والقيود التنظيمية. ونحن نعمل مع الدول مباشرة لدعم تلك الجهود".

إلى ذلك، كان المكتب الإقليمي الإفريقي لمنظمة الصحة العالمية لـ"العربية.نت" قد صرح أن المنظمة تعمل على مساعدة البلدان ذات الدخل المنخفض في إفريقيا، بما في ذلك في الحصول على اللقاحات، بالاشتراك مع اليونيسيف، والتحالف من أجل اللقاحات، ولجنة حماية البيئة.

وتهدف "كوفاكس" إلى تجميع الموارد من البلدان الأعضاء للتعجيل بتطوير وتصنيع اللقاحات كوفيد-19، وضمان الوصول العادل والمنصف للقاحات المأمونة والفعالة لجميع المشاركين، كما تهدف كوفاكس إلى تقديم 2 مليار جرعة في نهاية 2021، كما سيتم تسليم حوالي 600 مليون جرعة منها إلى بلدان إفريقيا، وهذا يهدف إلى تغطية ما يقرب من 20% من سكان إفريقيا.