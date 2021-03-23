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آفاق التعافي من كورونا غير متكافئة والدول الفقيرة الأشد تأثراً

كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي
صندوق النقد

آفاق التعافي من كورونا غير متكافئة والدول الفقيرة الأشد تأثراً

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

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قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي أفرزته جائحة كورونا غير متكافئة ويكتنفها الغموض، إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.

وأوضحت كريستالينا جورجيفا خلال مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة العالمية: "حان الوقت لتقوية التزامنا لكي تعود التجارة محركاً للنمو والفرص، كما كانت من قبل ولفترة طويلة، طويلة جداً".

وأضافت أن أحجام التجارة من الممكن أن تنمو 8.5% هذا العام و6.5% العام القادم.

ومضت قائلة: "انتعاش التجارة، إذا أُدير بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو ومستويات المعيشة في العالم النامي".

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