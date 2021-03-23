حرب اللقاحات تشتعل بسبب "أسترازينيكا".. الإسترليني يتراجع

قالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية اليوم الثلاثاء إنها تشعر بخيبة أمل حيال برنامج الاتحاد الأوروبي لتراخيص تصدير لقاحات كوفيد-19، مضيفة أنها تتحدث مع مسؤولي الاتحاد في هذا الصدد.

وقالت نجوزي أوكونجو-إيويالا في مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة "في حين نتفهم المبررات السياسية لما يقومون به - فقد قلت صراحة أنني أشعر بخيبة الأمل، خصوصا وأنهم مددوه إلى ما بعد مارس (آذار)". وأضافت أن قيود التصدير يجب أن تكون مؤقتة.

بموجب البرنامج، المقرر تمديده لنهاية يونيو، يجب على الشركات الحصول على ترخيص قبل تصدير لقاحات كوفيد-19، وقد تُرفض طلباتها في حالة عدم احترامها التزامات التوريد المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

تراجع الجنيه الإسترليني، الثلاثاء، إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار الأميركي بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا التى تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.

ومن المنتظر أن يناقش زعماء الاتحاد الأوروبي الخميس حظرا محتملا على صادرات اللقاحات إلى بريطانيا.

وطالبت بريطانيا الأحد بأن يسمح الاتحاد الأوروبي بتسليم لقاحات كوفيد-19 التي طلبت شراءها بينما تتصاعد التوترات بين الجانبين مع توجيه بروكسل أصابع اتهام إلى شركة أسترازينيكا البريطانية.

وانخفض الإسترليني 0.6% مقابل العملة الأميركية إلى 1.3782 دولار بحلول الساعة 1545 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل في التعاملات الصباحية 1.3752 دولار وهو أدنى مستوى له من التاسع من فبراير.

وأمام اليورو استقر الإسترليني عند 86.45 بنس بعدما هبط إلى 86.45 بنس وهو أدنى مستوى له مقابل العملة الأوروبية في أكثر من أسبوعين.

وقد صدر تهديد عالي اللهجة من الاتحاد الأوروبي لشركة AstraZeneca باتخاذ إجراءات ضدها على خلفية عدم وفاء الشركة بالتزاماتها في شأن كمية اللقاحات التي تعهدت بتوفيرها للاتحاد الأوروبي.

وقالت المفاوضة الأوروبية Sandra Gallina إن الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اللقاحات التي تنتجها AstraZeneca من دون أن تحدد ماهية الإجراءات، علماً أن رئيسة المفوضية الأوروبية Ursula von der Leyen كانت هددت بفرض قيود على صادرات اللقاحات من مصانع الشركة داخل الاتحاد.

وفي مفاجأة جديدة تتعلق بالتجارب الأميركية على لقاح أسترازينيكا، قال مجلس البيانات والسلامة الأميركي إن AstraZeneca ربما تكون قدمت معلومات منتهية الصلاحية، لتعطي صورة غير مكتملة حول فعالية الجرعة.

كانت التجارب الأميركية قد أظهرت أن اللقاح فعال بنسبة 79% كما أظهر البيانات أيضا أن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من المرض الشديد والوفاة نتيجة كورونا.

يشار إلى أن نحو 12 دولة استأنفت التطعيم بلقاح أسترازينيكا بعد إعلان جهتين تنظيميتين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أن فوائد اللقاح تفوق أي مخاطر، وذلك إثر تقارير عن حالات نادرة أصيبت بجلطات، مما أدى لوقف استخدام اللقاح بصورة مؤقتة.