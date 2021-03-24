انخفاض "مفاجئ" لطلبيات السلع الأميركية الرأسمالية

انخفضت الطلبيات الجديدة على السلع الرأسمالية المصنعة في الولايات المتحدة على نحو مفاجئ في فبراير شباط، ما يشير لبعض التباطؤ في الإنفاق في قطاع الأعمال على المعدات بعد نمو قوي مؤخرا.

وقالت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، إن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات، التي تحظى بمتابعة عن كثب لارتباطها بخطط إنفاق الشركات، تراجعت 0.8% الشهر الماضي.

وزادت ما تعرف بالسلع الرأسمالية الأساسية 0.6% في يناير كانون الثاني.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع رأي أجرته رويترز أن تزيد طلبيات السلع الرأسمالية الرئيسية 0.5% في فبراير شباط.