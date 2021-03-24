سوء الأحوال الجوية يوقف حركة الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان اليوم الأربعاء "قرار الإغلاق جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي".

وألقي باللوم على رياح قوية وعاصفة ترابية في جنوح سفينة حاويات عملاقة صباح أمس الثلاثاء في قناة السويس، الأمر الذي عرقل مرور السفن في القناة.

وأفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانين منفصلين أن 4 موانئ مصرية أغلقت أمس بسبب الأحوال الجوية، لكن أعيد فتحها جميعا الآن باستثناء ميناء العين السخنة.