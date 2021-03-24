.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سوء الأحوال الجوية يوقف حركة الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

ميناء الإسكندرية - تجارة - مصر
ميناء الإسكندرية
اقتصاد مصر

سوء الأحوال الجوية يوقف حركة الملاحة في ميناءي الإسكندرية والدخيلة

نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي

متابع الغاء المتابعة

الإسكندرية – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت سلطات ميناءي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط في شمال مصر وقف حركة الملاحة بالميناءين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت هيئة ميناء الإسكندرية في بيان اليوم الأربعاء "قرار الإغلاق جاء نظراً لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج وسرعة الرياح والضغط الجوي".

وألقي باللوم على رياح قوية وعاصفة ترابية في جنوح سفينة حاويات عملاقة صباح أمس الثلاثاء في قناة السويس، الأمر الذي عرقل مرور السفن في القناة.

عمليات تعويم السفينة البنمية
عمليات تعويم السفينة البنمية

وأفادت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانين منفصلين أن 4 موانئ مصرية أغلقت أمس بسبب الأحوال الجوية، لكن أعيد فتحها جميعا الآن باستثناء ميناء العين السخنة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد