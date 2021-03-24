مصر تعيد فتح ميناءين على البحر الأحمر بعد إغلاق سببته الأحوال الجوية

قالت هيئة موانئ البحر الأحمر إن مصر أعادت فتح اثنين من بين ثلاثة من موانئها على البحر الأحمر، كانت أغلقتهما في وقت سابق الثلاثاء بسبب سوء الأحوال الجوية.



وقالت الهيئة إن ميناءي السويس والزيتيات في محافظة السويس، أعيد فتحهما بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، مضيفة أن ميناء نويبع في محافظة جنوب سيناء لا يزال مغلقاً.



وكانت الحكومة المصرية حذرت الاثنين، من أن أغلب مناطق البلاد ستشهد الثلاثاء رياحاً محملة بالأتربة والرمال قد تتحول إلى عاصفة في بعض المناطق.