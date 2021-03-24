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رئيس وزراء بريطانيا يحذر من حواجز تصدير اللقاحات

Vials of the AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine are seen, as AstraZeneca vaccinations resume after a brief pause in their use over concern for possible connection to blood clots, in Milan, Italy, March 19, 2021. (File photo: Reuters)
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لقاح كورونا

رئيس وزراء بريطانيا يحذر من حواجز تصدير اللقاحات

مديرة منظمة التجارة تبدي "خيبة أمل" حيال قيود أوروبية على تصدير اللقاحات

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دبي - العربية.نت

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حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تبعات الحواجز التعسفية لتصدير اللقاحات من الاتحاد الأوروبي.

وتراجع الجنيه الإسترليني، إلى أدنى مستوى في 6 أسابيع مقابل الدولار الأميركي، بينما يدرس الاتحاد الأوروبي حظر صادرات لقاحات كوفيد-19 إلى بريطانيا التى تعتمد بشدة على الواردات في حملتها للتطعيم.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية إنها تشعر بخيبة أمل حيال برنامج الاتحاد الأوروبي لتراخيص تصدير لقاحات كوفيد-19، مضيفة أنها تتحدث مع مسؤولي الاتحاد في هذا الصدد.

وقالت نجوزي أوكونجو-إيويالا في مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة "في حين نتفهم المبررات السياسية لما يقومون به - فقد قلت صراحة إنني أشعر بخيبة الأمل، خصوصا وأنهم مددوه إلى ما بعد مارس". وأضافت أن قيود التصدير يجب أن تكون مؤقتة.

بموجب البرنامج، المقرر تمديده لنهاية يونيو، يجب على الشركات الحصول على ترخيص قبل تصدير لقاحات كوفيد-19، وقد تُرفض طلباتها في حالة عدم احترامها التزامات التوريد المبرمة بينها وبين الاتحاد الأوروبي.

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