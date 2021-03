رئيس "لاندمارك" يكشف للعربية عدد السفن المتعطلة بقناة السويس

توقع رئيس شركة لاندمارك للخدمات الاستشارية والبحرية، عمرو قطايا، أن يتسبب جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة، في قناة السويس، بتعطيل حركة حوالي 30 سفينة تنتظر على طرفي القناة الشمالي والجنوبي.

وشرح قطايا في مقابلة مع "العربية" ما حدث للسفينة في قناة السويس، منبهاً من مبالغات وسائل الإعلام عن ارتفاع أسعار الوقود، وتعطل عدد كبير من السفن، والتي وصفها بأنها "لا يمكن أن تحدث خلال 24 ساعة".

واعتبر أن الممر القديم للقناة يمكنه استيعاب سفن كثيرة في هذه الحالة، متوقعاً قدرة مرشدي ومعدات قناة السويس على تعويم السفينة بشكل كامل قريبا.

وحول التفاصيل، قال قطايا وهو ربان سفن، إن تعطل الكهرباء في السفينة، يعطل عمل دفتها فتكون عرضة لتقلبات الرياح، وحدث لها جنوح بسبب الرياح القوية.

وأكد أن قناة السويس مجهزة للتعامل مع هذه الحالات، ولديها معدات قادرة على التعامل مع هذه الحالة.

يذكر أن الحادث وقع صباح أمس الثلاثاء، ويعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية، نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، مما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة ومن ثم جنوحها.

جدير بالإشارة، أن سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN تتبع الخط الملاحي EVER GREEN، يبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن.