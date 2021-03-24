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مبادلة: مليار جنيه إسترليني استثمار إماراتي بريطاني بالعلوم الحيوية

مبادلة
مبادلة
مبادلة للاستثمار

مبادلة: مليار جنيه إسترليني استثمار إماراتي بريطاني بالعلوم الحيوية

مبادلة ستستثمر 800 مليون جنيه والباقي من مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية توقيع اتفاقية استثمار طويل الأمد مع مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة، وستتركز الاستثمارات في قطاع العلوم الحيوية وتطوير قدرات الرعاية الصحية في كلا البلدين.

وسيكون الاستثمار المشترك بقيمة مبدئية مليار جنيه إسترليني، لقطاعات مهمة للنمو الاقتصادي، تستثمر منها مبادلة 800 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى 200 مليون جنيه إسترليني من بريطانيا، لدعم الجيل القادم من شركات علوم الحياة البريطانية والاقتصاد بوجه عام.

يأتي الاتفاق الأول من نوعه للمملكة المتحدة وسيعزز الوظائف والنمو والروابط الدولية عبر المكتب الجديد للاستثمار بحسب "رويترز".

وستمثل الشراكة في الاستثمار السيادي بين الإمارات وبريطانيا إطار عمل منسق للاستثمار لتنمية علاقة تركز على المستقبل بين البلدين وتقود التعافي الاقتصادي والوظائف والنمو.

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