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جي.إف.كيه: معنويات المستهلكين الألمان تواصل التحسن

كورونا من ألمانيا
كورونا من ألمانيا
اقتصاد أوروبا

جي.إف.كيه: معنويات المستهلكين الألمان تواصل التحسن

بدعم من تخفيف تدابير العزل العام

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دبي - العربية.نت

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أظهر مسح اليوم الخميس أن معنويات المستهلكين الألمان تحسنت للشهر الثاني على التوالي مع الاقتراب من أبريل نيسان بدعم من تخفيف تدابير العزل العام في بداية مارس آذار، بيد أن قرارا في الآونة الأخيرة بتمديد القيود تسبب في أن تكتنف الضبابية التوقعات.

وقال معهد جي.إف.كيه للأبحاث إن مؤشره لمعنويات المستهلكين، المستند إلى مسح يشمل نحو ألفي ألماني، زاد إلى -6.2 نقطة من مستوى معدل عند -12.7 في مارس آذار.

وتلك أفضل نتيجة منذ نوفمبر / تشرين الثاني، حين بدأت إجراءات عزل جزئية لاحتواء الموجة الثانية من الإصابات، وتفوق بالتأكيد توقعات رويترز عند -11.9.

وقفزت توقعات الدخل إلى 22.3 نقطة مقارنة مع 6.5 نقطة في الشهر السابق. ويتماشى هذا مع مسح أجراه معهد إيفو وشركة راندستاد للتوظيف، أظهر أن معظم مديري شؤون الموظفين في الشركات الألمانية يتوقعون ارتفاع الأجور في 2021.

وأُجري المسح في الفترة من الثالث من مارس/ آذار إلى الخامس عشر منه، قبل أن تمدد السلطات الألمانية إجراءات العزل العام حتى 18 أبريل نيسان، وتعلق مؤقتا التطعيم بلقاح أسترازينيكا عقب تقارير عن آثار جانبية خطيرة.

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