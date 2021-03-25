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قيمة الصادرات السعودية غير النفطية ترتفع 15.6% في يناير

صادرات السعودية
اقتصاد السعودية

قيمة الصادرات السعودية غير النفطية ترتفع 15.6% في يناير

الواردات من تركيا تواصل التراجع

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العربية.نت

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كشفت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع قيمة الصادرات السعودية غير النفطية 15.6%، فيما انخفضت قيمة صادرات المملكة من النفط 20.5% على أساس سنوي في يناير.

من ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الواردات 20.7% في نفس الفترة، بحسب ما نقلته "رويترز".

كما أظهرت البيانات أن قيمة الواردات السعودية من تركيا واصلت الانخفاض في يناير.

وبلغت الواردات من تركيا 14.1 مليون ريال (3.76 مليون دولار) في يناير الماضي، انخفاضاً من 50.6 مليون ريال في ديسمبر، ومن 622 مليون ريال في يناير 2020، وفقا للهيئة العامة للإحصاء السعودية.

ودعا رجال أعمال وشركات تجزئة سعودية العام الماضي لحظر الواردات التركية، في مقاطعة غير رسمية للسلع التركية بسبب التوتر السياسي.

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